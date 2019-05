Milano-Trieste da punteggio alto

L’ultimo impegno è accademico per l’Olimpia, già sicura del primo posto nella regular season, ma è significativa la sfida con Trieste: a scriverlo è il sito ufficiale del club meneghino.

“Si affrontano tra l’altro le due squadre più prolifiche del campionato in termini di punti per gara. Milano è prima nel tiro da due, nel tiro da tre e nei tiri liberi. Ma Trieste è nelle prime cinque in tutte e tre le graduatorie. Quindi è prevedibile una sfida ad alto punteggio in cui l’Olimpia cercherà di affilare le armi in vista dei quarti di finale, mentre Trieste – scortata dai suoi tifosi – necessita di una vittoria per giocare i playoff” vi si legge inoltre.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 17:32