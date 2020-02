Milano va in Lituania, tifosi dello Zalgiris preoccupati

Venerdì 26 l’Olimpia Milano sarà di scena in casa dello Zalgiris Kaunas per una gara di Eurolega e i tifosi della formazione lituana sono in apprensione per le notizie che arrivano dall’Italia riguardo il Coronavirus. E così il club baltico ha deciso di rispondere alle loro domande, ricordando che i biglietti per il match sono esauriti da tre settimane e che 35 di essi sono stati prenotati dalla società biancorossa.

"Stiamo seguendo la situazione e siamo in contatto con il Ministero della Salute lituano, con l’Eurolega e anche con il club di Milano: i giocatori biancorossi arriveranno come previsto, non ci sono modifiche nel programma – hanno fatto sapere da Kaunas -. Confidiamo nelle autorità sanitarie lituane e crediamo che tutti coloro che arriveranno saranno accuratamente controllati negli aeroporti".

SPORTAL.IT | 24-02-2020 14:57