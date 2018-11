Milano, Venezia e Cremona continuano a volare

Fiat Torino – Olimpia Milano 71-93

Nonostante un’altra prova difficile al tiro del suo leader James e le assenze di Nedovic e Tarczewski, l’Olimpia Milano passa sul campo della Fiat Torino e continua la sua marcia senza soste in vetta alla classifica, rispondendo a Venezia. E’ una partita abbastanza equilibrata, anche se quasi comandata dai campioni d’Italia dal secondo periodo, con la fuga decisiva arrivata nella prima parte del quarto periodo, con otto punti di Bertans, le triple di Micov, il lavoro vicino a canestro di Gudaitis e, soprattutto, una difesa che tiene a bada l’attacco della formazione di Larry Brown.

Germani Brescia – VL Pesaro 84-81

Seconda vittoria stagionale per la squadra di Diana che soffre 40’ per avere la meglio su una buona Pesaro. Partono benissimo i marchigiani nel primo quarto: quattro triple di Blackmon ispirano un parziale di 22-4 che porta la squadra di Galli sul +15. Brescia rimonta pian piano e la svolta arriva nel secondo quarto, con un 13-0 chiuso dalle triple di Moss e Sacchetti. Nel secondo tempo però continua l’equilibrio, spezzato a favore della Germani solo coi canestri decisivi di Hamilton.

Brescia: Hamilton 15 (9 rimbalzi), Beverly 11, Allen 10

Pesaro: Blackmon 35, Mockevicius 15 (11 rimbalzi), Artis 13

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna 94-75

Venezia si conferma in vetta imponendosi sulla Virtus Bologna con una prova autoritaria. Dopo un primo quarto equilibrato la Reyer prende il comando del match nel secondo periodo, senza parziali clamorosi ma arrivando all’intervallo con 48 punti sul tabellone sulla spinta di uno splendido Tonut, 16 punti nei primi 20’ senza errori al tiro. Al ritorno dagli spogliatoi la Virtus non riesce a reagire e la partita si chiude lì, con Venezia che tocca anche il +26 nell’ultimo quarto veleggiando verso la quinta vittoria consecutiva.

Venezia: Tonut 21, Watt 17 (8 rimbalzi), Biligha, Vidmar, Daye 12

Bologna: Aradori 22, Punter 12, Taylor 10

Vanoli Cremona – Banco di Sardegna Sassari 80-73

Continua l’inizio di stagione magico della Vanoli Cremona, che conquista la sua quarta vittoria nelle prime cinque giornate. Contro Sassari è partita equilibrata fino all’ultimo quarto, a decidere sono in primis i canestri di Crawford e di un ottimo Ruzzier, mentre ai sardi di Esposito pagano il 3/14 da 3 della coppia Bamforth-Petteway, vanificando il predominio a rimbalzo (47-42) con le troppe palle perse (ben 19).

Cremona: Crawford 24, Ruzzier 15, Saunders 13 (12 rimbalzi)

Sassari: Bamforth 16, Polonara 15, Petteway 11 (8 rimbalzi).

Alma Trieste – Oriora Pistoia 96-79

Seconda vittoria stagionale per Trieste, che non lascia scampo a una Pistoia sempre più ancorata all’ultimo posto, con la panchina di Ramagli che potrebbe essere ora a rischio. L’Alma parte molto ispirata in attacco (31 punti nei primi 10’), ma Pistoia si tiene a contatto fino alla fine del secondo quarto, quando i padroni di casa piazzano un parziale di 11-0 che vale il +17 all’intervallo. I toscani non escono bene dagli spogliatoi e il vantaggio di Trieste si dilata nel secondo tempo con le triple di Silins, fino al +34 prima della tardiva reazione pistoiese.

Trieste: Peric 23, Silins 20, Strautins 18 (9 rimbalzi)

Pistoia: D Johnson 23, Auda 17 (11 rimbalzi), Krubally 14

Happy Casa Brindisi – Red October Cantù 76-59

Terza vittoria stagionale per Brindisi, che battendo Cantù raggiunge i brianzoli in classifica. I pugliesi ci mettono 3’ per trovare la via del canestro, ma il primo quarto è un assolo della squadra di Vitucci che va alla prima pausa avanti 22-5. Brindisi tocca il +22 prima della rimonta di Cantù che all’intervallo arriva con soli 10 punti da recuperare. È però un fuoco di paglia: con un gran terzo quarto Brindisi si riporta avanti oltre i 20 punti di scarto e conquista verso una vittoria meritata.

Brindisi: Clark 24, Banks 13, Rush 11

Cantù: Jefferson 23 (10 rimbalzi), Gaines 13, Mitchell 10

