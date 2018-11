Milano vince ancora in Eurolega

Milano inanella la sesta vittoria in Eurolega contro Baskonia, battuto per 93-90, e resta al quarto posto in classifica, in attesa del secondo turno settimanale, venerdì a Barcellona.

L’inizio è una sfida personale a suon di canestri fra Micov e la stella dei baschi Shengelia. Milano arriva fino al +7 dopo la tripla del solito Micov.

La risposta dei ragazzi di Persovic reagiscono con la tripla dell’ex Siena Janning e con un mini-break si rifanno sotto a -1 poco prima della fine del primo quarto.

La seconda frazione comincia con una serie di triple dei padroni di casa che si ritrovano così sul punteggio di 44-34. I lunghi baschi sfruttano una pausa della difesa milanese e alla fine del primo tempo sono sotto di soli quattro punti.

Al rientro dagli spogliatoi Milano parte subito forte: James schiaccia e l’Olimpia è ancora a +9.

I baschi non si perdono d’animo e dopo la tripla di Vildoza si rifanno sotto sul 66-60. A respingere la rimonta degli ospiti ci pensa un fin lì assente ingiustificato come Kuzminskas, che permette a Milano di chiudere il terzo quarto sul 73-68.

A metà dell’ultimo quarto sulla situazione di 88-79, due triple riportano a contatto Baskonia, che anche tre possibilità di pareggiare, tutte sbagliate da Vildoza.

Una serie di extra-possessi degli ospiti costringono il Forum a un finale di sofferenza. Ci pensa Jerrels a portare il tabellone sul 91-87 a 28 secondi dalla fine.

Due ottime difese di Brooks chiudono la partita, fondamentale quella sulla tripla del pareggio tentata da Hilliard.

