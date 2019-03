Milano vince, Pianigiani è sconcertato

"Prima di tutto è doveroso ricordare un pensiero per Alberto Bucci, una persona speciale per la pallacanestro italiana e per come ci ha insegnato a fare coaching. Ci tengo quindi a ricordarlo con affetto”, queste le prime parole di Simone Pianigiani dopo la vittoria sul campo di Reggio Emilia.

Il tecnico biancorosso non è però contento per la gara di stasera: “La nostra partita è stata oggettivamente orribile e piena di errori – prosegue – Purtroppo può capitare con queste formule e partite a stretto giro una dopo l’altra. A volte non siamo collegati e le cose non vengono. Devi aspettare per vincerla in qualche modo. Anche Reggio Emilia stasera era limitata e ha lottato fino in fondo. L’unica cosa che abbiamo fatto di buono è stato di prendere qualche tiro aperto nel finale che ci ha consentito di chiudere il match anche se non ne abbiamo mai realmente perso il controllo”.

Uno sguardo infine alle prossime gare alle porte: “Saranno tutte molto impegnative. In questo momento onoriamo tutte le partite ma non sarà facile tenere la posizione in campionato con l’Eurolega ancora in corsa e sfide impegnative da affrontare come Olympiacos, Venezia, Real Madrid e Cremona”.

