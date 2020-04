Milenkovic: "Ho tanta paura"

"Ho tanta paura, non tanto per me stesso ma per tutti quelli che conosco, per la mia famiglia, e per le persone in generale. Ho tanta paura perché tutto succede all'improvviso ed in due settimane diventa fatale". Così ai microfoni della 'Tgr Rai-Toscana' il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, parlando delle sue sensazioni in questo periodo caratterizzato dall'emergenza Coronavirus.

"Speriamo che rispettando le regole usciremo il prima possibile da questo incubo", ha aggiunto Milenkovic, che poi ha parlato del suo legame con la piazza viola. "Firenze è una città meravigliosa, con un pubblico fantastico che ti trasmette emozioni incredibili . La Fiorentina poi è una società con forti ambizioni, ed una storia importante. Non dimentichiamoci che nella Fiorentina hanno giocato grandi campioni come Antognoni, Rui Costa, Baggio, Batistuta e tanti altri grandissimi calciatori. Questo è piu' che sufficiente per chiunque a venire a giocare nella Fiorentina".

SPORTAL.IT | 03-04-2020 15:46