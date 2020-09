Milenkovic, la Fiorentina chiude a tutti

Chiusura totale della Fiorentina per quanto riguarda Nikola Milenkovic. Il club viola ha deciso di non cedere il centrale serbo, nonostante il contratto in scadenza nel 2022: respinti gli assalti di Milan e Inter, Commisso chiede ben oltre i 40 milioni di euro per intavolare una possibile cessione del giocatore.

I gigliati non hanno affatto intenzione di modificare l’assetto difensivo e neanche German Pezzella, a meno di offerte importantissime, dirà addio a Firenze.

OMNISPORT | 25-09-2020 08:00