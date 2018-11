Milenkovic parla del suo futuro

Nikola Milenkovic è una delle sorprese più positive di questo inizio di stagione della Fiorentina. Arrivato dal Partizan nell'estate 2017, dopo un anno di assestamento è diventato il terzino destro titolare della formazione di Stefano Pioli.

Il serbo, classe 1997, nasce difensore centrale, ma si è adattato molto bene sulla fascia. In questa stagione ha già messo a segno due reti. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: su di lui nelle scorse settimane hanno messo gli occhi grandi club europei come la Juventus e il Manchester United.

In un'intervista al 'Corriere dello Sport – Stadio', Milenkovic ha parlato proprio del suo futuro: "Il mercato è una cosa che non mi riguarda. Il mio unico pensiero è solo la Fiorentina, la squadra con cui ho un contratto ancora molto lungo".

Il difensore ha le idee chiare: "Il mio unico pensiero, al mattino quando mi alzo, è trovare il modo di migliorare. Non sono abituato a perdere tempo e credo che nella vita, a qualunque età, non si smetta mai di imparare. Quindi, quando vengo all’allenamento, o la domenica in campo, io mi concentro su come fare per dare il massimo possibile, magari anche di più, cercando di commettere sempre meno errori. Il mio motto – he proseguito Milenkovic – è sempre quello di lavorare tanto e parlare poco, fa parte del mio modo di essere: sono i fatti che fanno la differenza. E Firenze e la Fiorentina meritano il massimo".

