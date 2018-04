Milenkovic racconta il ritorno della Fiorentina a Udine

Grande emozione per la Fiorentina, di nuovo a Udine per affrontare l'Udinese nel recupero della sfida rimandata il 4 marzo per la tragedia della morte di Davide Astori.

Prima dell'inizio della partite della Dacia Arena è stato Nikola Milenkovic a intervenire ai microfoni di 'Sky Sport', raccontando le sue sensazioni nel tornare in Friuli: "Stanotte a Udine abbiamo sentito una mancanza immensa. Anche tra di noi abbiamo parlato davvero poco, ognuno di noi stava con il nostro capitano. Lui è sempre nello spogliatoio con noi".

SPORTAL.IT | 03-04-2018 17:00