Milenkovic rifiuta il rinnovo da parte della Fiorentina

Arrivato nell’estate del 2017 dal Partizan, Nikola Milenkovic ha collezionato fino ad oggi 104 presenze in viola condite anche da 9 gol. Difensore possente, grande senso della posizione, forte nel gioco aereo e abile in fase di anticipo, Milenkovic occupa spesso la posizione centrale, anche se talvolta, presta il suo aiuto come terzino destro. Nonostante il momento poco esaltante della Fiorentina, il rendimento di Milenkovic si è sempre mantenuto su buoni livelli.

Gli ultimi aggiornamenti di mercato sul nazionale serbo, aprono però alla possibilità di un trasferimento del forte difensore. Le troppe difficoltà trovate sul rinnovo contrattuale hanno spinto Daniele Pradè a prendere in seria considerazione l’ipotesi di aprire uno spiraglio per la cessione del giocatore anche a Gennaio. Tra l’altro, il serbo ed il suo agente in estate, hanno risposto negativamente alla proposta di rinnovo. Una risposta netta e decisa che non lascia spazio ad interpretazioni: l’anno prossimo Milenkovic non vestirà la maglia viola.

Inter e Milan sono su tutte le squadre più interessate al difensore, ma attenzione anche all’ipotesi Juventus assolutamente da non scartare.

OMNISPORT | 02-12-2020 12:33