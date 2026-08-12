Nel calcio europeo contemporaneo confinare le seconde divisioni al ruolo di semplici tornei cadetti è ormai una prospettiva superata dai fatti. Il panorama del calcio continentale per la stagione 2026-2027, infatti, mostra come le seconde serie dei cinque principali paesi siano diventate veri e propri colossi dell’intrattenimento sportivo, capaci di muovere un giro d’affari globale, riempire impianti monumentali e mettere in mostra un livello di competitività agonistica che spesso non ha nulla da invidiare ai massimi campionati.