Milik “costretto” ad andare via da Napoli

Da quattro mesi Arkadiusz Milik si allena da solo a Castel Volturno e con la maglia dei partenopei non ha ancora visto il campo. Il tutto in conseguenza del rifiuto dell’ingaggio offertogli dal Napoli, 4 milioni di euro netti, e dei mancati trasferimenti alla Fiorentina, alla Roma e alla Juve. I partenopei puntano su Osimhen e sul rinnovo di Mertens, per questo, come gli hanno fatto capire i dirigenti federali polacchi, l’attaccante rischia seriamente di saltare gli Europei.

OMNISPORT | 26-12-2020 21:01