Milik, Europei a rischio: il messaggio dalla Polonia

Il futuro di Arkadiusz Milik resta nebuloso a livello di club. E di conseguenza anche di Nazionale.

Ai margini nel Napoli dopo aver rifiutato le tante proposte di rinnovo ricevute e anche il trasferimento alla Roma, l’attaccante polacco ha ricevuto un messaggio molto chiaro dal presidente della Federazione Zbigniew Boniek, che ha rilasciato un’intervista a Sportowefakty.

L’ex attaccante ha fornito un “assist” indiretto al Napoli avvisando l’ex Ajax che sperare in una convocazione per Euro 2021 dopo aver trascorso un’intera stagione in panchina: “Non conosco un professionista in forma senza giocare un anno. Ecco perché spero sinceramente che Milik, così come Kamil Grosicki, possano iniziare a giocare. Amo tutti gli elementi della Nazionale, Arkadiusz è un grande giocatore, ma deve iniziare a giocare. Cambiare il club a gennaio sembra inevitabile se vorrà andare all’Europeo”.

“Non voglio entrare nei dettagli del rapporto tra Milik e il Napoli – ha aggiunto l’ex giocatore di Juventus e Roma – Da qualche parte ho letto cosa pensano da Napoli: gli hanno offerto tanti soldi, si sono presi cura di lui dopo gravi infortuni e vogliono recuperare qualcosa visto che il contratto non è prorogato”.

OMNISPORT | 14-11-2020 14:59