Milik fa aspettare la Roma

Sembra complicarsi la rincorsa della Roma verso Arkadiusz Milik, obiettivo di mercato per i giallorossi e non solo.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, il polacco potrebbe anche iniziare il ritiro prestagionale con il Napoli, seppure da separato in casa. La sua intenzione sarebbe infatti quella di capire se la Juventus sia ancora disposta a mettersi sulle sue tracce anche dopo il cambio di allenatore (da Sarri a Pirlo).

Gli altri obiettivi bianconeri risultano infatti essere Duvan Zapata e Raul Jimenez, per i quali tuttavia Atalanta e Wolverhampton non faranno sconti. Ecco perché Milik potrebbe aspettare per capire se possa essere il suo turno. Nel frattempo, però, Napoli e Roma saranno costrette ad attendere.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 16-08-2020 20:58