Milik infortunato torna a Napoli

Nuovi guai per il Napoli: Arkadiusz Milik lascia il ritiro della Polonia e torna a Castelvolturno per curarsi dalla lesione muscolare addominale, che l'aveva costretto a saltare la sfida di sabato contro il Genoa.

Questo il tweet del portavoce della nazionale polacca Jakub Kwiatkowski: "Abbiamo deciso di evitare che Milik possa avere dei rischi nelle gare contro Israele e Slovenia. Abbiamo riscontrato una lesione muscolare addominale. Su richiesta del Napoli, Arek tornerà a Castel Volturno per ulteriori esami". Nelle prossime ore verranno chiariti i tempi di recupero. Purtroppo per Ancelotti, Milik era uno dei giocatori più in forma, con cinque gol realizzati nelle ultime quattro partite giocate.

SPORTAL.IT | 13-11-2019 13:37