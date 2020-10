Milik-Napoli, prove di disgelo

Ad Arkadiusz Milik sembrano essere bastati due mesi da separato in casa per cambiare idea sul proprio futuro. Dopo i ripetuti no alle proposte di rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno arrivate dal Napoli l’attaccante polacco sembrava deciso ad aspettare lo svincolo al termine della stagione.

Ora, però, ecco la svolta. Nella giornata di venerdì infatti il centravanti ha comunicato la disponibilità a cercare una nuova destinazione a partire dalla seconda metà di stagione, rinunciando quindi alla possibilità di accordarsi con un altro club dal 1° febbraio.

Gli agenti di Milik sono stati avvistati a Castel Volturno per prendere contatti con il presidente De Laurentiis e sondare il terreno su eventuali offerte arrivate al Napoli, ma dopo i trasferimenti sfumati alla Juventus e alla Roma restano valide solo piste estere. In alternativa c’è l’ipotesi rescissione, poco gradita però alla società.

OMNISPORT | 31-10-2020 10:21