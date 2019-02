Milik: "Penso al rinnovo"

Arek Milik confessa tutta la sua soddisfazione per la sua esperienza a Napoli in un'intervista a SportoweFakty: "E' il miglior club in cui ho giocato. Sento sempre il sostegno dei tifosi, e li ringrazio. Vivo fuori la città, ho i miei posti preferiti, i miei ristoranti preferiti. Non ho mai avuto problemi all'idea di sapere che Piatek, Cavani o un altro attaccante potesse venire al Napoli, non mi importa. Piatek sta facendo qualcosa di speciale in Italia, ha avuto un avvio fantastico".

Su Ancelotti: "Non avevo mai lavorato con un allenatore che non urla mai. A volte alza il tono della voce, ma si spegne subito. Carlo è un uomo calmo. Basta un suo sguardo per gestire lo stress. In campo siamo liberi di inventare. Non bada in modo eccessivo alla tattica. Ci aiuta a tirare fuori qualcosa in più".

Il rinnovo:"Le trattative non sono ancora iniziate, ma lo faremo presto. Oggi non c'è nulla, ma considero l'idea di rinnovare. Qui sto bene e mi concentro sul presente. Uno degli obiettivi era la Coppa Italia, purtroppo abbiamo perso col Milan. Non sottovalutiamo l'Europa League, vogliamo arrivare in alto".

SPORTAL.IT | 13-02-2019 13:50