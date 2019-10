Milik regala gli Europei alla Polonia, flop Croazia

Belgio e Italia non sono più sole: dopo la domenica di qualificazioni a Euro 2020 ci sono infatti altre due nazionali ufficialmente iscritte ai prossimi Europei. Si tratta della Russia e della Polonia, dove torna a sorridere anche il napoletano Milik.

Proprio lui firma infatti il gol finale nel 2-0 con cui la sua nazionale batte la Macedonia. Ancora più importante la festa della Russia, che travolge Cipro per 5-0 e si prende gli Europei grazie alle reti di Ozdoev, Dzyuba e Golovin oltre alla doppietta di Cheryshev.

Delusione invece per la Croazia vicecampione del mondo, che deve ancora aspettare il suo momento a causa dell'1-1 rimediato in Galles: Vlasic segna il gol-qualificazione, cui risponde però il solito Gareth Bale. Non si ferma mai, invece, il Belgio di Dries Mertens (titolare, ma a secco): in Kazakistan finisce 2-0, con i gol di Batshuayi e Meunier, ed è l'ottava vittoria in otto partite.

Continuano ad avanzare a braccetto Germania e Olanda, entrambe a quota 15 punti nel Gruppo C: la selezione tedesca vince per 3-0 in Estonia (reti di Gundogan e Werner, nel mezzo autogol di Mets), gli Oranje fanno 2-1 in Bielorussia ed esultano grazie alla doppietta di Wijnaldum (i padroni di casa dimezzano il divario con Dragun). Rotonda, infine, la vittoria della Scozia su San Marino: finisce 6-0 e oltre ai gol di Shankland, Findlay e Armstrong c'è da registrare la tripletta di McGinn.

SPORTAL.IT | 14-10-2019 00:10