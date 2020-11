Milik, rivelata la richiesta che ha gelato la Fiorentina

Arkadiusz Milik si libererà a parametro zero dal Napoli solo nella prossima stagione. La Fiorentina aveva provato ad accaparrarsi il giocatore negli ultimi giorni di mercato, senza successo, e ci riproverà a gennaio, anche se le speranze sono minime.

Come riporta Tuttomercatoweb, l’unico club che in inverno può sperare di prendere il bomber polacco è il Tottenham: l’ex Ajax avrebbe infatti chiesto alle sue pretendenti cinque milioni di ingaggio all’anno, decisamente troppo per la società gigliata.

OMNISPORT | 01-11-2020 10:54