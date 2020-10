Milik scatena la rabbia dei tifosi del Napoli

Dopo mesi di silenzio, Arkadiusz Milik ha detto la sua riguardo al mancato rinnovo con il Napoli e alla cessione sfumata nel corso del mercato di gennaio. L’attaccante polacco ha spiegato di aver rifiutato la proposta di rinnovo del club azzurro e di aver dato la disponibilità al trasferimento, ma che il Napoli non ha trovato l’accordo con un club in particolare – il giocatore non ne fa il nome – e che alla fine lui è dovuto restare all’ombra del Vesuvio.

L’accusa di Milik al Napoli

“Non sempre è stata detta la verità – ha dichiarato Milik a alla testata polacca SportoweFakty – , quindi vorrei chiarire alcune cose. L’SSC Napoli voleva prolungare il contratto con me per altri 5 anni. Il club mi ha dato una scelta: firmare un contratto o andare. Ho deciso che mi sarebbe piaciuto provare qualcosa di nuovo altrove”.

Milik ha poi spiegato che “affinché il trasferimento avvenga, è necessario raggiungere un accordo tra il giocatore ed entrambe le squadre. C’è stato il via libera da parte mia, non tra i club. E sono rimasto a Napoli”.

L’attaccante ha smentito di aver avuto problemi nelle visite mediche con la Roma e ha poi criticato il Napoli per come gli è stata comunicata l’esclusione dalle liste campionato e Uefa.

I tifosi azzurri infuriati con il polacco

Infine ha dichiarato di non avere accordi con altri club al momento, anche se molti tifosi del Napoli sospettano che la società di cui Milik non ha voluto fare il nome sia la Juventus. “‘ADL non ha voluto parlare con il club che mi voleva’, dice Milik venendo allo scoperto così sulla Juventus. Difficile parlare con un club che vuole comprare a 0, offrendo solo esuberi”, commenta Antonio.

Per Diabolicus quella di Milik è stata una mossa sbagliata per la sua carriera: “Ecco come si può rovinare da solo un calciatore: secondo voi il carattere non verrà valutato dalle possibili squadre interessate? Resterà a piedi”.

Giò, invece, accusa l’attaccante di scarsa professionalità: “Caro Milik, qualche gol l’hai fatto e nessuno lo dimentica, ma hai passato più tempo in infermeria che in campo e quando dovevi rinnovare, non solo hai rifiutato ma ti sei accordato con la Juve di nascosto. Qui di poco professionale ci sei tu, non il Napoli”.

SPORTEVAI | 13-10-2020 10:16