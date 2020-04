Milik: una nuova pretendente spiazza Milan e Juventus

Il rebus sul futuro di Milik si complica ulteriormente: l'attaccante del Napoli sembrava destinato a vestire la maglia rossonera ma negli ultimi giorni è entrato nel mirino della Juventus. Ora, stando a Tuttosport, si sarebbe fatto sotto il Chelsea. Per convincere Aurelio De Laurentiis, il club londinese potrebbe mettere sul piatto Jeremie Boga, attualmente al Sassuolo. I partenopei hanno fatto un tentativo a gennaio che non è andato a buon fine.

Il contratto del centravanti polacco è in scadenza nel 2021 ma, ai microfoni di TMW, l'agente ha dichiarato: "Tutto quello che è uscito sui media negli ultimi giorni riguardo ad Arkadiusz Milik, sono solo rumors, alcuni anche irrispettosi nei confronti della società del Napoli. Sono in continuo contatto con il direttore sportivo Giuntoli e la nostra conversazione sul rinnovo continua".

"Quando questo periodo di difficoltà legato al Coronavirus finirà, ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione. Solo nel caso non si riuscisse a trovare, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società".

Date dunque le difficoltà nella trattativa, il Milan è tornato forte su Cavani: anche lui in scadenza ma con il Paris Saint Germain, è alla ricerca di una nuova sfida. L'ostacolo più grande è l'ingaggio: il Matador percepisce più di 10 milioni di euro a stagione e i rossoneri dovrebbero fare un enorme sforzo per accontentarlo. L'opzione è caldeggiata anche da Jean-Pierre Papin, ex attaccante proprio del Milan: "Fossi il Milan farei uno sforzo per Cavani: avete visto quanto corre? E difende, costruisce, senza mai perdere lucidità", le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

Nel caso in cui Elliot decida di cedere alle richieste economiche dell'attaccante, dovrà anche vedersela con l'Atletico Madrid: i Colchoneros hanno tentato l'affondo a gennaio ma senza risultato. L'addio di Diego Costa potrebbe però convincere la società ad un nuovo tentativo.

SPORTAL.IT | 21-04-2020 13:30