Milik verso l'addio: Napoli su due attaccanti

Arek Milik è sempre più lontano dal Napoli. L'attaccante polacco, il cui contratto scadrà a giugno 2021, non ha ancora l'aggiunto l'accordo con la società partenopea ed è inseguito da diverse squadre di Premier League (Arsenal su tutti) e dalla Juventus, alla ricerca di un attaccante. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino', il direttore sportivo Giuntoli, nel tentativo di anticipare i tempi qualora dovesse concretizzarsi la cessione, ha individuato due possibili sostituti: Victor Osimhen del Lilla e Sardar Azmoun dello Zenit.

Osimhen, tra i migliori attaccanti della Ligue 1 con 13 gol in 27 partite, viene valutato dal Lilla oltre 50 milioni di euro, ma vista la situazione globale di difficoltà dal punto di vista economico il club francese potrebbe accettare anche un'offerta minore, nel tentativo di far cassa: si parla di circa 35 milioni di euro.

Per quanto riguarda Azmoun, invece, c'è da battere la concorrenza del Milan, che nelle ultime ore ha sondato il terreno con il club di San Pietroburgo. In questa stagione, tra campionato e coppe, Azmoun ha segnato 14 gol in 29 partite. Anche in questo caso i partenopei non vogliono spendere più di 30-35 milioni.

