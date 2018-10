Milinkovic-Lazio, spunta la clausola

La Lazio ha annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale, i rinnovi di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic.

I due calciatori hanno firmato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2023, ma nessuna cifra è stata comunicata dalla società, anche se è prevedibile un considerevole aumento per entrambi.

L’accordo fra il presidente Lotito e gli agenti delle due parti era stato trovato da tempo, come confermato dal direttore sportivo Igli Tare, qualche settimana fa.

Il presidente biancoceleste blinda, quindi, i due gioielli più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I due sono stati corteggiati da molti top club europei nel corso della scorsa sessione estiva di mercato, ma Lotito non ha mai ceduto, soprattutto sulla valutazione di 100 milioni di euro dell’ex Genk.

Proprio sul nuovo contratto del classe 1995 inizia a emergere qualche indiscrezione, come quella raccolta da Sportmediaset: sarebbe presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro valida esclusivamente per l’Italia.

Nell’estate appena terminata, la Juventus ha provato a intavolare più volte il discorso con vari colloqui fra la coppia Paratici-Marotta e Tare, ma l’acquisto di Cristiano Ronaldo ha fatto sfumare tutto. Qui si è inserito il Milan, ma con i rossoneri non si è mai andati oltre a qualche contatto indiretto fra le due dirigenze, con Leonardo che ha dovuto abdicare per non far irritare la Uefa in vista della decisione del massimo organo europeo sulle penalizzazioni che i rossoneri dovranno affrontare per aver violato il Fair Play Finanziario.

Per quanto riguarda Immobile, che nel 2023 avrà 33 anni, anche lui corteggiato dai rossoneri nelle passate stagioni. Ma l'ex Borussia Dortmund ha giurato fedeltà alla Lazio con un obiettivo ben chiaro in mente: regalare la qualificazione alla Champions League già dalla prossima stagione.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 19:40