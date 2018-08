Milinkovic nervoso, Lazio ancora ko

Ancora una sconfitta per la Lazio, respinta (1-0) dal Borussia Dortmund dopo il ko contro l’Arsenal. A sei giorni dal debutto in campionato contro il Napoli, Inzaghi ha provato la formazione da opporre alla squadra di Ancelotti, quindi senza Leiva e Lulic, squalificati dopo la “battaglia” contro l’Inter costata il posto in Champions.

Subito sotto per un tiro di Reus deviato da Radu alle spalle di Strakosha, la Lazio ha attaccato a lungo, ma senza trovare il gol. Attivi Immobile e in particolare Milinkovic-Savic, pericoloso in un paio di occasioni, ma anche protagonista di un accenno di rissa con Dahoud. I tanti cambi non cambiano l’inerzia del match, è anzi Strakosha a dover evitare il raddoppio tedesco in un paio di occasioni.



SPORTAL.IT | 12-08-2018 21:35