Milinkovic rinnova, la Juventus prepara l'asso nella manica

Il mercato estivo 2018 è finito in Inghilterra e in Italia, mentre ai tifosi di squadre francesi, tedesche e spagnole è concesso ancora qualche “brivido”, la possibilità di sperare in un colpo in extremis che possa completare una rosa oppure arricchirla ulteriormente. Ne sanno qualcosa i sostenitori del Real Madrid, mai come in questo momento sconcertati dalla campagna acquisti “ultralight” del presidente Perez, che già un anno fa si era limitato al minimo indispensabile per rinforzare l’organico della squadra reduce dallo storico trionfo in Champions per il secondo anno consecutivo e che quest’anno ha ribadito il concetto dopo il tris. Peccato che questa sia stata l’estate dell’addio di Cristiano Ronaldo, e del “quasi addio” di Modric, rimasto in Castiglia sembra più per la ragion di stato che per reale convinzione. Eppure, all’orizzonte dei blancos non si annunciano nuovi acquisti dal volto clamoroso, nonostante il tecnico Lopetegui chieda a gran voce almeno un rinforzo per l’attacco. Quel che è certo è che, complice anche la permanenza di Modric, non accadrà nulla a centrocampo, dove a Madrid c’è ancora l’imbarazzo della scelta.

Una buona notizia per i rivali del Barcellona, ma anche per le sfidanti europee del Real, almeno quelle che continuano a pensare a Sergej Milinkovic-Savic. Il colosso serbo è rimasto alla Lazio nonostante mesi in cui il suo nome è stato costantemente sulle prime pagine dei giornali e sulla bocca degli addetti ai lavori. Alla fine, però, di offerte concrete non ne sono arrivate e men che meno all’altezza delle super-richieste del presidente Lotito, non disposto a scendere sotto i 150 milioni, poi diventati 120. Troppi anche per la Juventus, oltre che per le grandi europee, che forse vogliono aspettare che il giocatore si confermi dopo la prima, vera annata su ottimi livelli. Nell’attesa, le attenzioni sul giocatore si sono spente sono in apparenza.

Dato per scontato che la Lazio non se ne priverà entro la prossima settimana, i dirigenti biancocelesti hanno in programma di incontrare Mateja Kezman, l’agente di Milinkovic, per impostare un altro rinnovo, con annesso ritocco d’ingaggio, dopo quello firmato otto mesi fa, che portò lo stipendio dell’ex Genk a 1,5 milioni, fino al 2022. Ora è pronto un foglio da firmare con scritto 2023 e 3 milioni. Ingaggio raddoppiato, quindi, uno sforzo notevole per la Lazio, ma una mossa che potrebbe non bastare per scongiurare l’addio tra un anno. La Juventus infatti studia già il piano d’assalto che, come riporta Tuttosport, potrebbe basarsi sulla figura chiave di Jorge Mendes. Sì, proprio l’agente di Ronaldo, e di Joao Cancelo, che potrebbe fare da mediatore nella trattativa-Milinkovic, complici i rapporti non idilliaci tra i bianconeri e Lotito, che invece con Mendes va d’amore e d’accordo, dai tempi in cui il numero uno della Lazio aveva proposto a Mendes la procura dell'attuale interista Keita.

SPORTAL.IT | 23-08-2018 09:55