Milinkovic-Savic, arriva la svolta: la Juventus esulta

Le ultime novità su Sergej Milinkovic-Savic avvicinano ulteriormente la stella della Lazio alla Juventus. Gli uomini di mercato bianconeri nei giorni scorsi hanno intavolato la trattativa per il centrocampista serbo, ma la Lazio non intende fare sconti e guarda soprattutto all'estero.

Un assist prezioso per il club campione d'Italia arriva però dal padre del giocatore, Nikola, che in un'intervista a Tuttosport si fa sponsor di un trasferimento di suo figlio alla Juventus: "Sarebbe la squadra ideale, perfetta per lui. A Torino, in una grande società prestigiosa e plurititolata come quella bianconera che da anni domina la scena, avrebbe la possibilità di crescere e migliorare ancora sino ad arrivare alla piena maturità. Dopo tre stagioni a Roma, Sergej conosce alla perfezione il campionato italiano, si è ambientato e integrato alla grande, ha imparato bene la lingua. Con giocatori di altissimo livello come i vari Dybala, Douglas Costa e compagnia lui potrebbe vincere lo Scudetto, la Coppa Italia e dare un importante contributo per trionfare in Champions League, perché no? La Juve va sempre molto lontano in questa competizione. E se dovesse conquistare la Coppa più prestigiosa, Sergej potrebbe anche ambire al Pallone d'Oro".

La volontà del giocatore è un fattore chiave nella trattativa, e i bianconeri ora sembrano preferiti addirittura al Real Madrid: "In Spagna potrebbe andare dopo i 25 anni, quando come ho detto avrà completato la sua maturazione calcistica in Italia. Proprio come ha fatto Zidane…".

La Juventus per convincere la finora irremovibile Lazio vuole inserire nella trattativa alcune contropartite come Pjaca e Rugani. Un Mondiale giocato da protagonista potrebbe però elevare troppo il prezzo del cartellino del giocatore, rendendolo imprendibile per i bianconeri.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 09:15