Milinkovic-Savic, ecco le condizioni di Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito in un'intervista al Corriere della Sera alza la posta per Sergey Milinkovic-Savic: "Di certo non spingo per venderlo, ma se lei mi chiede quanto vale allora le ricordo che lo scorso anno, il 29 agosto, rifiutai un'offerta da 110 milioni di euro. A quanto è stato venduto Pogba al Manchester? 105 più cinque? E allora Milinkovic vale di più, perché è molto più chiaro".

I biancocelesti non vogliono contropartite: "Sia chiaro, non mi interessano contropartite tecniche o formule tipo prestito. Non sono mai arrivate offerte ufficiali".

Il patron dei capitolini non vuole venderlo per meno di 120/150 milioni: "È il miglior giovane nel panorama mondiale. Per giunta con un enorme margine di crescita".

SPORTAL.IT | 08-08-2018 10:20