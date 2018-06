Milinkovic-Savic fa scatenare il web: la Juventus esulta

Un ‘like’ di Milinkovic-Savic su Instagram ha letteralmente fatto scatenare il web.

Il centrocampista della Lazio ha prima messo ‘Mi Piace’ al seguente commento di un tifoso “Alla Juve che vorrei solo Milinkovic-Savic Sergej” e poi ha fatto marcia indietro rimuovendo il suo segnale di apprezzamento.

Il ‘like’ del serbo non è passato inosservato ed i tifosi bianconeri hanno subito iniziato a sognare un approdo della mezz’ala a Torino.

Ad esultare è anche Juventus che per strapparlo alla Lazio dovrà iniziare una trattativa con Lotito che si preannuncia estenuante: il club biancoceleste vuole monetizzare al massimo, Marotta al momento non vuole spingersi oltre gli 80 milioni di euro. Ma avere il pieno appoggio del calciatore nel trattativa è un fattore molto importante per i bianconeri che sono fortemente tentati di inserire anche una contropartita nell’affare per accontentare le richieste dei laziali.

Il prescelto dovrebbe essere il difensore Daniele Rugani ma non sono da escludere dei nomi a sorpresa come quello di Stefano Sturaro.

Milinkovic-Savic è il preferito della Juventus che però non smette di guardarsi attorno e starebbe valutando in alternativa anche la pista che porta al francese Paul Pogba, attualmente in forza al Manchester United.

A premere per un ritorno della forte mezz’ala a Torino è l’argentino Paulo Dybala che in una intervista a Tyc Sports ha lanciato un appello al suo ex compagno: “Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l'Inghilterra, con lui mi trovavo benissimo in campo, avevamo molto feeling – le parole dell’ex Palermo -. Anche fuori dal campo ci siamo sempre trovati molto bene, e sentire che potrebbe tornare mi rende molto contento anche per la nostra amicizia, così la smetteremmo di fare videochiamate e torneremmo ad allenarci insieme. Creavamo sempre nuovi saluti, nuovi modi di festeggiare un gol, come quando ci toccammo con il dito dopo aver visto da poco Dragon Ball Z".

SPORTAL.IT | 08-06-2018 14:20