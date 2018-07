Milinkovic-Savic ha fatto la sua scelta

Sergej Milinkovic-Savic rassicura i tifosi della Lazio. Il centrocampista si è presentato questa mattina, con un giorno di ritardo, alla clinica Padeia di Roma per le visite mediche e non si è sottratto ad autografi e selfie di rito, dimostrandosi molto disponibile nei confronti dei supporters biancocelesti. All'uscita dei cancelli, un tifoso laziale ha posto al centrocampista serbo la tanto attesa domanda sul suo futuro e il giocatore ha risposto con decisione: "Se rimango? Certo, sono qui…".

Una dichiarazione molto importante da parte del centrocampista serbo, che allontana, almeno momentaneamente, le numerose voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Lazio nella prossima stagione. Su di lui ci sarebbe infatti il costante interesse delle big europee, tra cui Juventus, Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain. Il presidente Claudio Lotito è sempre stato chiaro nelle richieste per il cartellino del centrocampista classe 1995: almeno 150 milioni di euro e senza l'inserimento di alcuna contropartita tecnica. Cifre fuori mercato, alle quali però il Chelsea sembra volersi avvicinare: il club inglese sarebbe infatti pronto a presentare una proposta da 115 milioni di euro insieme al cartellino del fantasista classe 1996 Charly Musonda. Ancora troppo poco per il presidente laziale, che non cederà il serbo, a meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere espressamente la cessione.

Non è però soltanto il giorno di Milinkovic-Savic in casa Lazio. Infatti oggi è giornata di visite mediche anche per i nuovi arrivati Milan Badelj e Joaquin Correa. Il centrocampista croato ex Fiorentina e il trequartista argentino arrivato dal Siviglia, atterrati nella giornata di lunedì a Fiumicino, si sono presentati insieme nelle prime ore della mattinata alla clinica Paideia per svolgere i test medici con il club biancoceleste. Entrambi i giocatori saranno immediatamente a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 11:50