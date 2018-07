Milinkovic-Savic, la spiegazione dell'agente

Non c'è nessun giallo riguardante Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, atteso nella mattinata di lunedì in clinica per svolgere le consuete visite mediche di inizio stagione con la Lazio, non si è presentato perché ha perso l'aereo.

"Sergej ha perso l'aereo a causa del grande traffico dovuto ad un brutto incidente che si è verificato sull'autostrada di Belgrado. Perciò non c'è alcun problema: arriverà oggi a Roma e da domani inizierà la sua stagione con le visite mediche e tutto il resto. Problemi con la Lazio? No, va tutto bene come sempre tra me, il ragazzo ed il club biancoceleste", ha spiegato l'agente Mateja Kezman a Calciomercato.it.

Milinkovic-Savic è accostato insistentemente a Juventus, Chelsea e Real Madrid.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 13:35