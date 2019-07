Milinkovic-Savic, l'indizio social svela la sua prossima destinazione

Uno dei nomi più caldi per il mercato dei top club europei è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista è richiesto da Manchester United, Paris Saint Germain e, soprattutto Juventus.

I bianconeri avevano sondato il terreno anche l'anno scorso ma a fronte della richiesta di 100 milioni di euro da parte di Lotito avevano preferito virare su altri profili.

Quest'anno i bianconeri hanno offerto i cartellini di Spinazzola e Romero oltre ad un compenso economico ma il presidente dei bianconcelesti ha risposto un secco 'no'. Lo stesso Lotito aveva commentato così la situazione legata al centrocampista serbo: "Milinkovic? Alla Lazio teniamo solo chi ha il piacere di restare. Se il giocatore manifesterà l'intenzione di intraprendere nuove avventure non ci opporremo. Le trattative non si fanno sui giornali. Mi limito a ricordare che è stato giudicato il miglior centrocampista della Serie A".

Nelle ultime ore, però, il Paris Saint Germain pare aver deciso di voler puntare tutto su di lui e presentare un'offerta che potrebbe soddisfare le richieste della società biancoceleste.

Un indizio social potrebbe suggerire i campioni di Francia come prossima destinazione di Milinkovic: il giocatore ha messo 'mi piace' sulla pagina Instagram di butasport.rs che ha postato la foto della prossima maglia proprio della squadra di Mbappè. Il club biancoceleste, tramite il ds Igli Tare, ha chiarito proprio in questi giorni che il giocatore ha appena rinnovato il contratto ed è contento di proseguire la sua avventura nella Capitale.

Tuttavia lo stesso dirigente non ha chiuso del tutto a una partenza qualora venisse presentata da altre squadre un'offerta "indecente". La Lazio, quindi, è disposta a sedersi a un tavolo e trattare a partire da una base di 90 milioni di euro. Non bastano, quindi, i 65 milioni (più il cartellino del terzino Kurzawa) messi sul piatto dai francesi.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 17:59