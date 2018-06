Milinkovic-Savic mette la Juve al secondo posto

Milinkovic-Savi mette la Juventus al secondo posto.

Stuzzicato sul suo futuro, il serbo impegnato adesso ai Mondiali ha preferito non sbilanciarsi: “Sono in Nazionale – le parole del centrocampista della Lazio a Mediset -. I Mondiali sono una cosa bellissima e ora non sto pensando a cosa fare dopo ma solo alla mia Nazionale e fare il possibile”.

“La Juventus? Posso sorridere, ma ripeto: penso a stare qui, poi vedremo cosa faccio" ha concluso Milinkovic-Savic che è corteggiato dai bianconeri ma anche da Real Madrid e Barcellona.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 15:30