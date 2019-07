Milinkovic-Savic, mossa decisiva del Manchester United

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe definirsi a breve: il giocatore, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ha trovato l'accordo economico con il Manchester United per il trasferimento.

Per il serbo, infatti, è pronto un quinquennale da 6 milioni di euro l'anno.

Sulla possibilità di vedere il centrocmapista lontano dalla Capitale nella prossima stagione è intervenuto anche Francesco Acerbi: "Per convincerlo a rimanere gli prometterei la qualificazione in Champions league. Non so che squadre abbia dietro ma l'ambizione di tutti è quella di migliorare. Se ci sono squadre molto più blasonate non dico che sia giusto che vada ma ci può stare".

I Red Devils devono però ancora trovare l'intesa con Lotito che, per liberare il giocatore, chiede almeno 90 milioni di euro. Il club inglese si è fermato a 75 più bonus ma la volontà di Milinkovic-Savic di giocare alla corte di Solskjaer potrebbe risultare determinante. Tare, per non farsi cogliere impreparato, ha messo nel mirino Yusuf Yazici, nazionale turco classe 1997 in forza al Trabzonspor.

Se il Manchester United dovesse concretizzare l'affare, aumenterebbero le possibilità di cessione di Paul Pogba. Il francese è richiesto dal Real Madrid, come ha confermato Zidane: "Lo vogliamo, lo sanno tutti. Fino al 31 agosto potremmo fare qualche affare, qualche giocatore potrebbe arrivare e altri potrebbero partire. Non voglio entrare in questione tecniche, bisogna rispettare alcune cose. Abbiamo dei piani, vedremo cosa succederà".

Anche Maurizio Sarri prima della gara con il Tottenham ha espresso parole piuttosto chiare sull'ex bianconero: "Pogba mi piace davvero molto, ma è un giocatore del Manchester United. Non sono io il direttore sportivo e quindi non conosco la situazione". La Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala: il reparto offensivo dei bianconeri è più che al completo e lo stesso Sarri ha detto "qualcuno davanti partirà".



SPORTAL.IT | 24-07-2019 18:16