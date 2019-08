Milinkovic-Savic: "Non penso alla fine del mercato"

Intervistato dal quotidiano serbo 'Espreso', il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic si dice pronto per la nuova stagione e non preoccupato per le voci di mercato che lo coinvolgono, alcune delle quali spente per via della chiusura del calciomercato in Premier League.

"Sono dove sono e non mi manca nulla – ha detto -. Sto alla Lazio e non penso troppo alla fine del mercato. È stato scritto di tutto, ma so dove ho la mia testa e con chi ho un contratto".

"Il mercato inglese è terminato – ha poi aggiunto il giocatore biancoceleste – quindi si è chiusa anche la storia di Manchester. Non ero troppo innervosito da tutto quello che è stato scritto, ero concentrato nel preparare la prossima stagione nel migliore dei modi".

SPORTAL.IT | 13-08-2019 16:57