Milinkovic Savic para ad Ascoli

L’Ascoli ha annunciato di aver acquisito dal Torino a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive del portiere serbo, nonché fratello del laziale Sergej, Vanja Milinkovic Savic.

Nato il 20 febbraio 1997 in Spagna a Ourense, Vanja è reduce da una prima parte di stagione in Serie A con la Spal, squadra nella quale ha collezionato due presenze; in precedenza ha militato nel Torino, club proprietario del suo cartellino. Ha vestito tutte le maglie giovanili della Nazionale serba fino all’Under 21.

“Il club bianconero da il benvenuto a Vanja e gli augura di fornire un contributo importante alla causa dell’Ascoli” si legge nella nota diramata dai marchigiani.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 14:55