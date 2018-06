Milinkovic-Savic prende tempo

Sergej Milinkovic-Savic si appresta ad essere protagonista assoluto dei prossimi mondiali in Russia come da settimane è protagonista assoluto del mercato italiano. Tutti lo vogliono, ma in pochi possono permetterselo, dato che Lotito chiede quasi 120 milioni.

Il 22enne serbo ha confermato, però, la volontà nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Bolivia, la volontà di decidere dove andare una volta terminato il Mondiale: "Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me, ma cerco di rimanere concentrato. Sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutto la Coppa del Mondo. Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia carriera".

