Milinkovic-Savic, Simone Inzaghi manda un messaggio a Lotito

Sergej Milinkovic-Savic è senza dubbio uno dei centrocampisti più richiesti d'Europa. Il giocatore era nel mirino di Juventus e Paris Saint Germain ma ora il club più vicino a lui sembra essere il Manchester United, che potrebbe offrirgli un contratto da 6 milioni di euro l'anno per cinque stagioni.

Sul possibile trasferimento del serbo è intervenuto in conferenza stampa Simone Inzaghi: "Mi piacerebbe che rimanesse, però penso anche che sia giusto che la società valuti un'eventuale offerta e prenda una decisione, sapendo che poi dovremo riempire una casella importante con la sua mancanza. Qui Milinkovic ha fatto un ritiro strepitoso come tutti, è bello averlo ancora, spero rimanga. Il mercato è aperto ma siamo pronti a ogni situazione".

"Per ora è ancora qua. Se partirà allora ci servirà una mezz'ala fisica che possa assicurarci qualità e fisico. Il gruppo si forma in estate, il ritiro aiuta, è stato un buon ritiro, l'anno scorso per esempio avevamo giocatori importanti come Milinkovic e Badelj che sono arrivati dopo, Luis Alberto si era allenato poco per problemi fisici. Ora abbiamo avuto poche problematiche, a parte Leiva che sta comunque recuperando".

"Sergej Ha 24 anni, non è più un ragazzino, gli do consigli, li segue sul campo – ha assicurato Inzaghi -. E' sempre disponibile, non ha saltato una seduta, cosa succederà poi non lo so. Se arriva un'offerta importante, è giusto che la società la prenda in considerazione".

"Ci piacerebbe arrivare in Champions League, è normale, ce la metteremo tutta, abbiamo le nostre carte da giocare. Per quanto riguarda il reparto difensivo e avanzato, il mercato è aperto e in evoluzione, potrebbero esserci dei cambiamenti. Siamo in sei dietro. Come quinti abbiamo Lazzari e Marusic a destra, più Jony e Lulic a sinistra. Il sesto dietro potrebbe essere Patric, lo ha fatto già e bene in passato. Siamo tanti in difesa e quando rientrerà anche Bastos saremo ancora di più. Qualcosa potremo fare in uscita, proprio perché siamo tanti" ha concluso il tecnico biancoceleste.

SPORTAL.IT | 27-07-2019 17:28