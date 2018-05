Milinkovic-Savic uomo mercato: l'agente prende tempo

Con 12 gol in 34 presenze mel campionato in corso Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista più prolifico del campionato di serie A. Prestazioni e reti che fanno del 23enne serbo della Lazio uno dei calciatori più corteggiati al mondo, con Juventus e Manchester United in prima fila. Ma negli ultimi giorni sta prendendo corpo la candidatura del Paris Saint-Germain.

"L'interesse da parte dei club nei confronti di Sergej è enorme – ha dichiarato il suo agente Mateja Kezman a Calciomercato.it -. Ma domenica la Lazio dovrà giocare la partita più importante di tutte e non ha senso parlare adesso di un suo trasferimento. Fino al termine della stagione è concentrato esclusivamente sulla Lazio".

SPORTAL.IT | 16-05-2018 12:35