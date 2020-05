Milito: "Lautaro non è all'Inter grazie a me"

Il futuro di Lautaro Martinez è avvolto nel mistero. Il Barcellona insiste ma l’Inter non vuole lasciarlo andare. Milito, ex stella nerazzurra, ha voluto precisare un fatto: “Lautaro non è all’Inter grazie a me, ma perché è un grande giocatore”, le sue parole a Movistar.

Sul possibile addio del Toro, il Principe non si sbilancia più di tanto: “Penso che lì stia bene, ma ovviamente ha l’ottima chance di giocare al Barça e con Messi. E’ un giocatore molto completo che sta facendo cose geniali all’Inter. La verità è che non so cosa accadrà, ho sentito che ci sono molte voci”.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 08:54