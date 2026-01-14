Million Dollar, Sinner battuto dal dilettante Smith. Male Cobolli e Paolini, Alcaraz e Kyrgios ko da due donne

Clamorosa eliminazione di Jannik al terzo turno: decisivo l'errore nell'unico servizio a disposizione. "Me la sono tirata", ci ha scherzato su. Male pure Flavietto e Jasmine.

È durata due punti l’avventura di Jannik Sinner al Million Dollar 1 Point Slam, la “baracconata” (ma tutto sommato gradevole) che quelli dell’Australian Open si sono inventati per movimentare la settimana precedente l’inizio del primo Slam della stagione. Il rosso di San Candido ha visto materializzarsi uno dei suoi incubi peggiori: perdere contro un dilettante, lo “sconosciuto” Jordan Smith che aveva superato le qualificazione in rappresentanza del suo stato australiano d’origine, il New South Wales. Sinner, comunque, è in buona compagnia: agli ottavi, infatti, sono usciti pure Carlos Alcaraz e Nick Kyrgios, battuti da due giocatrici, la greca Maria Sakkari e la taiwanese Joanna Garland.

Figuraccia Sinner, eliminato da un dilettante

La breve ma intensa cavalcata di Jannik era cominciata direttamente dal secondo turno contro un avversario spigoloso, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che nel turno preliminare aveva fatto fuori Linda Fruhvirtova. Dopo aver vinto il sorteggio con la “carta”, Sinner ha scelto di rispondere e ha vinto punto e partita con una risposta molto aggressiva. Poi l’abbinamento col carneade Smith e la paura confidata prima del match: “Non voglio servire”. Invece è toccato proprio a lui e Jannik ha spedito in rete la prima e unica palla a disposizione. “Tutta fortuna”, la gioia di Smith. “Me la sono tirata da solo, ma sono felice per voi, c’è ancora un australiano in gara”, le parole di un imbarazzato Jannik.

Alcaraz fuori contro Sakkari, Kyrgios perde con Garland

Magra consolazione per Sinner: anche Alcaraz è uscito agli ottavi, contro la greca Maria Sakkari. La numero 52 della classifica WTA ha tenuto lo scambio con Carlitos, che poi ha provato la palla corta spedendola in rete. “Sembra quasi una finale Slam, che tensione“, aveva ammesso il murciano prima dell’incontro precedente contro l’argentino Schneitner, coach di Adolfo Vallejo che s’era lamentato perché avrebbe dovuto scegliere il campo, che invece ha arbitrariamente deciso lo spagnolo. Pure Kyrgios eliminato da una ragazza, la taiwanese Joanna Garland, numero 117 del ranking. Onore salvo, comunque, per Nick che due turni li ha passati. “Nessuno si dimenticherà dei pro che hanno perso subito qui”.

Cobolli cede a Swiatek, Paolini fuori contro Kessler

Di breve durata anche il cammino di Flavio Cobolli, che è dovuto partire dal preliminare dove ha battuto il “giustiziere” di Simone Vagnozzi, Calum Puttergill, che ha spedito in rete il servizio. Nel secondo turno, però, dopo aver vinto a “sasso, carta, forbici” Cobolli ha fatto servire Iga Swiatek e la polacca lo ha fatto correre da una parte all’altra, conquistando il punto. Fugace pure la partecipazione di Jasmine Paolini, fuori subito contro la statunitense McCartney Kessler. Lungo il rovescio della garfagnina, che aveva scelto di far servire la rivale confidando in un errore che però non è arrivato.

Million Dollar 1 Point Slam, quante sorprese a Melbourne

Tante eliminazioni eccellenti, comunque, nel corso del mini torneo. Auger-Aliassime, ad esempio, è uscito contro il dilettante Reverente. Zverev, prima di Kyrgios, s’è arreso a Garland e ha ammesso sportivamente: “Perché ho perso? Semplice, è più forte di me”. Anisimova ha fatto fuori Medvedev mentre Tiafoe, dopo Cobolli, s’è visto sbarrare la strada da Swiatek, che poi ha perso ai quarti contro Pedro Martinez. Le due semifinali: Martinez-Smith e Garland-Vekic, numero 117 contro numero 70 della classifica WTA. Smith ha eliminato Martinez, Garland ha vinto lo scambio con Vekic. Smith prima ha perso la finale con l’altro dilettante, Reverente, per un’automobile. Poi però ha battuto Garland, intascandosi il milione (570mila euro).