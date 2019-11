Minacce a Conte, la precisazione: "Busta inviata a società"

"In relazione alle notizie pubblicate oggi, Fc Internazionale Milano precisa che Antonio Conte non ha ricevuto personalmente alcuna lettera minatoria e, di conseguenza, non si è recato in prima persona a sporgere denuncia. E' stato il club a ricevere una lettera e, come da prassi in questo genere di situazioni, ha provveduto a rivolgersi alle autorità competenti".

Con questo comunicato, diffuso nella tarda mattinata, l'Inter ha parzialmente smentito la notizia, riportata per prima dal 'Corriere della Sera', secondo cui Antonio Conte avrebbe ricevuto in prima persona una lettera minatoria accompagnata da un proiettile, confermando che una minaccia c'è stata, ma è stata rivolta direttamente al club.

Anche la moglie dell'allenatore nerazzurro, Elisabetta Muscarello, ha smentito che la missiva sia stata inviata direttamente a suo marito: "La storia del proiettile è una bufala!", ha scritto sui suoi profili social in riferimento alla vicenda.

La busta, scritta in italiano sgrammaticato e con un proiettile all’interno, aveva dunque come destinatario la società, ed è stata recapitata direttamente nella sede del club, in viale della Liberazione a Milano.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, all’interno della lettera in effetti vi erano anche riferimenti al tecnico, ma la stessa società ha provveduto, come capita in questo tipo di situazioni, a presentare un esposto, dopo il quale il servizio di vigilanza intorno alla sede del club è stato rafforzato.

Resta comunque l'inchiesta avviata dalla Procura di Milano, coordinata da Alberto Nobili (responsabile dell'antiterrorismo milanese) e delegata ai Carabinieri del nucleo investigativo a carico di ignoti per minacce aggravate e detenzione di munizioni: l'obiettivo è quello di dare un nome al responsabile e assicurarlo alla giustizia.

SPORTAL.IT | 16-11-2019 14:00