Minacce con proiettile ad Antonio Conte, tecnico sotto vigilanza

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte si è recato presso le forze dell’ordine di Milano per presentare denuncia contro ignoti dopo aver ricevuto una lettera minatoria accompagnata da un proiettile. Il tecnico, secondo la stessa fonte, ha avvertito anche la società dell’accaduto, e quest’ultima sta seguendo con attenzione la vicenda.

In seguito alla denuncia, è stato stabilito che le pattuglie di polizia e carabinieri monitoreranno con più frequenza la zona intorno all’abitazione di Conte. Un uguale livello di sicurezza è stato stabilito per la zona in cui si trovano gli uffici del club nerazzurro.

Ancora secondo quanto riportato dal ‘Corriere’, il livello della vigilanza è stato parametrato proprio alla prima analisi che gli esperti delle forze dell’ordine hanno fatto su quanto scritto nella lettera e sul proiettile. Al momento non si conoscono pubblicamente i particolari di quanto riportato nella missiva minatoria.

Il materiale sarà sottoposto a tutte le analisi scientifiche per provare a dare un’identità all’anonimo, ma al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del mitomane che ha concentrato la propria ossessione su un personaggio pubblico.

Pur ritenendo non alto il livello di rischio, dunque, le forze dell’ordine del capoluogo lombardo hanno deciso di non prendere sotto gamba la minaccia, e di procedere con il potenziamento della vigilanza, più che altro a scopo di precauzione.

Conte è alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra, un incarico affidatogli dopo un anno di pausa in seguito all’esperienza in Inghilterra, al Chelsea.

La notizia della lettera minatoria inviata al tecnico salentino ha colpito l’ambiente nerazzurro, ma le forze dell’ordine hanno assicurato che faranno di tutto per individuare l’autore del grave gesto.

SPORTAL.IT | 16-11-2019 09:01