Insulti e vere e proprie minacce di morte nei riguardi del presidente Mike Piazza sono stati scritti nella notte sui muri della sede della Reggiana a poche ore dalla scadenza ultima per presentare il ricorso necessario per cercare di ottenere l'iscrizione alla serie C.

"Piazza devi morire" e "fallire uguale morite" alcune delle minacce, pesantissime, comparse sui muri della società.

Per presentare il ricorso c'è tempo fino alle 19 di lunedì.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 11:25