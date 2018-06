Gravissimo al Mondiale: giocatore minacciato di morte

Alcuni facinorosi colombiani non hanno digerito l’espulsione di Carlos Sanchez nella prima gara del Mondiale contro il Giappone e sono arrivati a minacciare sui social network il calciatore della Fiorentina (che però nella seconda parte della stagione ha giocato in Spagna, all’Espanyol), reo di aver lasciato i suoi in dieci uomini dopo pochi minuti del match di esordio, poi persa di misura dai sudamericani con i nipponici, capaci di portarsi in vantaggio e di segnare nuovamente dopo la rete del momentaneo pareggio realizzata dall’ex Pescara Quintero con una diabolica punizione.

A quanto si è appreso si è trattato di vere e proprie intimidazioni nei confronti di Sanchez da parte di alcuni account, frasi terribili che hanno anche fatto riferimento esplicito ad Andres Escobar: sono state infatti pubblicate delle foto raffiguranti il difensore colombiano ucciso nel luglio 1994 dopo un autogol nel Mondiale statunitense che era costato ai ‘ Cafeteros’ il passaggio del turno.

I messaggi di minaccia sono stati prontamente eliminati in seguito a denunce di altri utenti e le autorità colombiane hanno subito attivato la direzione che si occupa di indagare sui crimini informatici: nei prossimi giorni, insieme con l’Interpol, si cercherà di venire a capo della delicata question. L’operazione congiunta avrebbe come scopo quello di tracciare e individuare i titolari dei profili che hanno postato le minacce contro Sanchez per capire se si tratti di semplici idioti o se siano in qualche modo legati a malavitosi locali.

Persa la prima gara Juan Cuadrado e compagni non potranno permettersi un nuovo passo falso con la Polonia, a sua volta sconfitta all’esordio contro il Senegal, anche in quel caso per 2-1. Le squadre di Pekerman e Nawalka scenderanno in campo domenica 24 alle 20 a Kazan per quello che si preannuncia come un autentico dentro o fuori per entrambe.

SPORTAL.IT | 22-06-2018 14:05