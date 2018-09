Minecraft: Education Edition arriva anche su iPad

Minecraft: Education Edition arriva finalmente anche su iPad. Microsoft ha difatti da qualche giorno reso disponibile la versione didattica del suo popolare sandbox sull’App Store, dal quale è scaricabile gratuitamente e può essere utilizzata con l’abbonamento Education Edition. Una piccola rivoluzione che mira ad allargare la diffusione del celebre titolo anche sulle piattaforme Apple.

Giungendo su iPad, l’utilizzo di Minecraft: Education Edition sarà consentito anche a quelle scuole che usano stabilmente i dispositivi Apple e dispongono di una licenza Microsoft 365. Anche perché l’applicazione educativa è costruita appositamente per i bambini dai 3 ai 12 anni, in una speciale edizione che comprende oltre 400 piani di lezione ed è progettata per far sì che gli studenti possano collaborare in team per risolvere le sfide del gioco.

Minecraft: Education Edition per iPad porta nuovi strumenti per alunni e insegnanti

Per gli insegnanti, Microsoft ha inoltre disposto alcuni tutorial e risorse gratuite, comprensive di un supporto on line, volte ad insegnare l’uso del programma, in modo che Minecraft: Education Edition possa entrare definitivamente parte delle quotidiane attività scolastiche. Numerose anche le materie di studio ‘classiche’ che trovano una loro controparte digitale nel gioco: letteratura, lingue, arte, storia, scienze, matematica e addirittura strumenti di design e stampa in 3D.

Minecraft: Education Edition su iPad è diffuso sugli App Store di oltre 120 paesi e conta circa 100 milioni di utenti in tutto il mondo.

HF4 | 11-09-2018 08:30