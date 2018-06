Minecraft su Netflix: deciderete voi come evolverà la storia

Grande novità per i fan di Minecraft! Il videogioco pubblicato da Mojang sbarca su Netflix con “Minecraft: Story Mode”, raccontando le fiabe create da Telltale Games (società statunitense sviluppatrice di videogiochi) per coinvolgere soprattutto il pubblico dei bambini. E saranno proprio gli utenti i veri protagonisti: armati di telecomando, infatti, potranno decidere come far evolvere l’avventura che stanno seguendo (come si poteva fare nel caso del Gatto con gli Stivali, già disponibile dall’anno scorso).

Netflix, canale preferenziale delle serie, sperimenta con “Minecraft: Story Mode” la prima serie completamente interattiva: sono previsti 5 episodi, in uscita il prossimo autunno. Per ora gli altri contenuti interattivi disponibili sulla piattaforma sono 3: “Buddy Thunderstruck: La busta dei forse”, “Il Gatto con gli Stivali, intrappolato in una storia epica” e “Armstrong: The Breakout”. Si può giocare su iPhone, iPad, Smart TV e console da gioco. Mentre il servizio non è disponibile su Android, Apple TV (tvOS), browser web e Chromecast.

In un twett la Telltale Games ha dichiarato: “Siamo lieti della risposta che stiamo vedendo all’idea di Minecraft: Story Mode che arriva su Netflix in autunno come un’avventura interattiva. Inoltre siamo entusiasti di confermare che Telltale sta sviluppando un gioco basato su Stranger Things che pubblicheremo su console e computer in un secondo momento. La nostra partnership con Netflix è qualcosa di cui siamo incredibilmente fieri”.

Che sia questo un primo passo di Netflix nel settore degli sport elettronici? Per ora la società ci tiene a puntualizzare che non ha alcuna intenzione di sviluppare altri progetti nel mondo del gaming. Ma, ovviamente, mai dire mai!

HF4 | 22-06-2018 10:00