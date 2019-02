Mirabelli: "Anch'io seguivo Piatek"

"È un Milan giovane e che farà strada". Parola di Massimiliano Mirabelli, che a RMC Sport, durante Maracanà, torna a parlare della sua ex squadra: "Quando arrivammo noi, trovammo degli ostacoli non semplici, c’erano dei rinnovi difficili da fare. Sapevamo che andava rifondata una squadra, con i giovani, e c’era bisogno di tempo. Sono state buttate le basi per un Milan che farà cose importanti in futuro. Sono sicuro che arriverà in Champions e vincerà la Coppa Italia".

Merito anche di Gattuso, che lui ha voluto fortemente in rossonero: "Scegliere un tecnico è delicato, lì mi giocavo il mio futuro. Mi diedero la possibilità di scegliere chiunque e senza problemi di budget. E ribadii alla società che l’unico tecnico su cui si poteva fare affidamento era Gattuso. Ho creduto ciecamente in lui e mi fa piacere che sia importante ora per il Milan e che si parli di rinnovo. Scegliere il tecnico del Milan non è semplice. Molti pensavano che Gattuso fosse solo grinta, ma invece è un innovatore e farà tanta strada. E spero ancora al Milan. Ha fatto la gavetta, ha temperamento, personalità. Chi viene da giù non è un fatto negativo. Lui dimostra che la gavetta è importante".

Poi Mirabelli svela: "Piatek? Lo seguimmo anche noi. Si è rivelato un grandissimo attaccante. Già a Genova mi ha colpito la sua capacità di farsi trovare sempre pronto, con la rabbia giusta. Ora è in una squadra molto italiana, e lui sta facendo la differenza. Mi dispiace non riesca a trovare spazio Cutrone, che in futuro sarà molto importante per il Milan. Spero riesca ad assorbire questo momento, perché può fare tanto per questa squadra".

SPORTAL.IT | 26-02-2019 17:05