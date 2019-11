Mirabelli consiglia il rossonero, la reazione dei napoletani

Sabato contro il Milan Carlo Ancelotti potrebbe cambiare il volto tattico del suo Napoli, riproponendo il 4-3-3 che gli azzurri hanno adottato durante il triennio della gestione Sarri.

Se questo modulo dovesse portare qualche certezza in più al gioco degli azzurri, il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe costretto a tornare sul mercato a gennaio per allungare l’elenco dei centrocampisti, al momento troppo esiguo per uno schieramento tattico che prevede non solo l’utilizzo di tre centrali, ma anche un grande dispendio di energie da parte loro.

LO SPONSOR. E a proposito di mercato, l’ex d.s. del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Radio Marte per suggerire al collega azzurro Cristiano Giuntoli un nome per la mediana di Ancelotti: Franck Kessie.

“È uno dei centrocampisti più importanti in Italia – ha dichiarato Mirabelli – è giovane, ha una struttura fisica importante: è straordinario”. L’ivoriano, però, è stato protagonista di continui alti e bassi nelle sue stagioni al Milan.

“Sta soffrendo il poco feeling con il Milan ed auguro al Napoli di prenderlo, perché farebbe il colpo del secolo. Giuntoli è un conoscitore del calcio e chiunque prenderà Kessié farà un grande affare”.

IL NO DEI TIFOSI. Il suggerimento di Mirabelli, però, è stato accolto con un certo scetticismo dalla piazza napoletana. Molti tifosi, infatti, non ritengono Kessie l’uomo in grado di dare maggiori certezze al centrocampo del Napoli. “Mamma mia che bidone”, il commento alla notizia di Renato su una delle pagine Facebook dedicate al tifo azzurro.

“Tecnicamente scarsissimo”, aggiunge Matteo, mentre Alex sottolinea che, se avesse vere qualità, Kessie giocherebbe in un top club: “Se era buono giocava nel Milan…”. Alessandro poi ci mette il carico: “Ma perché sto scarto? È scarsissimo”.

Per un altro tifoso, Armando, il Napoli dovrebbe invece fiondarsi sull’esubero di un’altra squadra italiana oppure su un talento proveniente dall’estero. “Emre Can. Bisogna fare di tutto per prendere il centrocampista della Juventus che è fuori rosa. E oltre a lui serve un altro centrocampista centrale che potrebbe essere Lobotka oppure Berge del Genk”. L’idea Kessie, insomma, non scalda i napoletani.

19-11-2019