Mirabelli ha una certezza: 'Suso mai all'Inter'

Primo giorno di lavoro per il Milan, che si è radunato a Milanello tra tanto scetticismo e preoccupazione dei tifosi per le note traversie societarie.

Nulla a che vedere insomma con l’entusiasmo di un anno fa e il ds Massimiliano Mirabelli non ha potuto nascondere le difficoltà oggettive parlando di mercato in conferenza stampa: "Nessuno poteva immaginarsi queste difficoltà, ma non possiamo farne un alibi. Sappiamo che dovremo fare un mercato a costo zero, ma tutti qui lavorano per il bene del Milan. Se arriveranno nomi importanti? Nel momento in cui uscirà qualche attaccante, dovrà arrivarne un altro superiore e che sia funzionale al gioco che ha in mente Gattuso”.

Molto sul “portafoglio” dei rossoneri dipenderà dall’esito del ricorso al TAS avverso all’esclusione dall’Europa League. Comunque vada, Mirabelli esclude la cessione di Suso all’Inter: “È normale che la partecipazione o meno comporti più o meno entrate e che se ci verrà a mancare dovremo inventarci qualcosa. Escludo categoricamente che Suso vada all’Inter, ha una clausola per l’estero ma comunque ha sempre dichiarato di voler rimanere al Milan".

SPORTAL.IT | 09-07-2018 19:45