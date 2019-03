Mirabelli rivela un retroscena sul rinnovo di Donnarumma

I giocatori di Serie A si apprestano a rituffarsi nel campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e fra questo c’è ovviamente Gianluigi Donnarumma, che con i suoi compagni sarà impegnato nell’interessante match di sabato sera Sampdoria-Milan. L’estremo difensore è ormai una vera e propria colonna della squadra di Gennaro Gattuso, ma non sono lontanissimi i tempi della feroce contestazione delal tifoseria ai suoi danni e a tal proposito è arrivata una interessante rivelazione.

Ciao Mino – Tutti ricorderanno l’annuncio del fatto che non avrebbe rinnovato col club meneghino, seguito dalla polemica con lancio di finte banconote in campo e il soprannome “Dollarumma”. Poi l’inversione di rotta. Massimiliano Mirabelli, ex-direttore del Diavolo, ha raccontato in una intervista a Libero come sono andate le cose: “Era l’ultimo giorno per trattare, oltre a Gigio c’erano la sua famiglia e gli agenti. Raiola si è alzato e succendo ha detto al ragazzo di segurilo e di non firmare, ma appena uscito Donarumma ha preso la penna e ha firmato il prolungamento del contratto. Senza Raiola”.

Esame saltato – Mirabelli inoltre ha raccontato dell’esame di maturità che Donnarumma non ha dato, nonostante lo avessero sposato esclusivamente per lui a causa dei suoi impegni calcistici: “Raiola lo portò a Ibiza col suo aereo privato, per il solo scopo di allontanarlo da noi”. Una serie di bordate dunque su colui che è considerato da molti il re dei procuratori e che probabilmente come suo solito replicherà a queste parole.

SPORTEVAI | 28-03-2019 10:16